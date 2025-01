Anteprima24.it - Puglianello in festa per i 100 anni di Francesca Iacobucci, la “Nonna di tutti”

Tempo di lettura: < 1 minutoinper il 100° compleanno della signora, affettuosamente conosciuta come la “di”. Un traguardo che ha unito l’intera comunità nel rendere omaggio a una donna che rappresenta un simbolo di longevità, saggezza e valori autentici. Il Sindaco Francesco Maria Rubano e l’Amministrazione comunale hanno partecipato alla celebrazione dedicando parole di affetto e ammirazione alla centenaria: “è pernoi un esempio straordinario di amore per la vita e di attaccamento alle proprie radici. La sua storia è il racconto di una vita vissuta con dignità e profondi valori, che ci insegnano il senso più autentico della comunità. Un ringraziamento speciale va al figlio Luigi e alla moglie Maria per la straordinaria dedizione e cura dimostrate, così come ai nipoti Giove Arturo Lavorgna, Consigliere Comunale e vice presidente del Consiglio, che rappresentano con orgoglio una famiglia radicata nei valori cheincarna.