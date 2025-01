Biccy.it - Ora O Mai Più: offerti 21 mila euro a una cantante in difficoltà, ma rifiuta

Gerardina Trovato sarebbe potuta essere nel cast della terza stagione di Ora O Mai Più che debutterà questo sabato sera, ma alla fine il contratto è saltato. A svelare quest’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha confessato di essere entrato in contatto con lasolo nell’ultimo periodo.“Nell’agosto del 2024 assieme a milioni e ripeto, milioni di persone, guardo le immagini di Gerardina Trovato, ma non le osservo come se stessi fissando le solite foto dei soliti cantanti che giornalmente mi si parano davanti” – ha scritto Gabriele Parpiglia – “No, in me c’è uno sguardo e un sentimento diverso: ho voglia di abbracciarla anche se virtualmente, ho voglia di darle una mano“. Il giornalista spiega così di aver pensato di aiutarla concretamente, trovandole interviste pagate, ospitate e addirittura un posto nel cast di Ora O Mai Più, che sarebbe tornato in gran segreto circa 6 mesi dopo.