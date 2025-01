Rompipallone.it - Napoli, arriva il colpo di gennaio: annichilita la concorrenza

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 82025 13:05 di redazioneDopo lo scambio Caprile-Scuffet, ilmette a referto un altro movimento di mercato: ecco di chi si trattaMentre Milan, Inter, Juventus e Atalanta erano impegnate nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita, vinta dai rossoneri, ilne approfittava per aggiungere altri tre punti in campionato, portandosi così a quota 44 davanti alla Dea a 41 con una partita in meno e ai meneghini a 40 con due match da recuperareUna vittoria fondamentale quella contro la Fiorentina che è valsa la quarta vittoria consecutiva dopo la sconfitta interna contro la Lazio prima al 31 all’Udinese poi du al Genoa dopodiché il uno a zero con il Venezia in casa e infine la terza vittoria esterna tra metà dicembre e inizio, proprio con il viola.