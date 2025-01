Mistermovie.it - Mister Movie | Un nuovo rumor su Black Panther fa infuriare i fan della Marvel

Lapotrebbe introdurre una nuova versione di T’Challa per le future produzioni di, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman nel 2020, il personaggio è stato omaggiato in: Wakanda Forever, ma ora si parla di un ritorno attraverso il multiverso.valuta il recasting di T’Challa: dibattito acceso tra i fanSecondo il giornalista Jeff Sneider, iStudios stanno cercando un attore per reinterpretare T’Challa in una nuova forma, senza toccare l’iconica performance di Boseman. Questa versione del personaggio potrebbe debuttare nei prossimi film-evento, come Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars. Sebbene un attore abbia rifiutato il ruolo lo scorso anno, lacontinua la ricerca, con3 già in fase di sviluppo.