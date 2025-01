Anteprima24.it - Maresciallo sannita si toglie la vita con l’arma di servizio: comunità in lutto

Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragedia ha scosso questa mattina ladi Pago Veiano. Il comandante della locale stazione dei Carabinieri, ilFabio Polvere, originario proprio del piccolo comune, si è tolto la– sparandosi condi– all’interno della caserma di San Marco Argentano.Polvere, prima di arrivare a San Marco Argentano, aveva ricoperto l’incarico di comandante della stazione di Sant’Agata d’Esaro. Successivamente, si è trasferito nella città della Valle dell’Esaro, dove si era inserito attivamente nel tessuto sociale. A San Marco Argentano, era subentrato alConte, che per anni aveva diretto la stazione. Al momento non sono chiari i motivi dell’insano gesto che getta nel più profondo sconforto non solo i familiari e i colleghi, ma anche la cittadinanza tutta.