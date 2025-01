Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: seconda gara sulle nevi elvetiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodi Les(Francia), valevole per lafemminile di sci2024-25. Si CHIUDE la due giorni dedicata allofemminiledi Lesin Svizzera. L’Italia, dopo le belle rimonte di ieri, cerca conferme da parte delle atlete più giovani dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative indel Mondo con le azzurre che faticano veramente tanto e in due occasioni non hanno piazzato atlete al traguardo.Quello di ieri è stato unotravagliato: una prima manche spostata di due ore per sistemare la pista dopo l’abbondantecata di questa notte e alla fine l’emersione da parte della francese Doriane Escane che ha dominato in lungo e in largo questa prova.