Oasport.it - LIVE Porto-Milano 0-2, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: la Numia si aggiudica per 26-24 il secondo set

Leggi su Oasport.it

24-26 Servizio corto e insidioso di Sylla, ricezione disu cui si avventa Daalderop che con un tocco vincente trova il punto del 2-0!0-2!24-25 PASSA LA DIAGONALE DI DAALDEROP! Set point!24-24 MURO HEYRMANNNNNNNNN24-23 Non rimane in campo il recupero di Mercado, entra Sylla per questa battuta delicatissima.24-22 Doppio miracolo difensivo delle lusitane, che alla prima occasione utile vanno a segno con Pinto. Due set point.23-22 A segno con la diagonale Pinto.22-22 Con il brivido ma esce la battuta di Swanson.22-21 Errore al servizio per Cazaute, il cui apal servizio è stato finora fondamentale.21-21 MURO EGONUUUUUUU!21-20 A segno con la diagonale Daalderop,si porta a -1.21-19 Appoggio vincente di Egonu, la Veronon vuole mollare.21-18 Fallo di doppia fischiato a Durao.