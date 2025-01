Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini in lacrime: ecco il video che l’ha fatta commuovere

Ravenna, 8 gennaio 2025 – “Ho pianto come una bambina per questo regalo e quindi lo condivido con voi”, scriveinsul suo profilo Instagram. Nel post pubblicato dalla cantante assieme ad un lungo testo di ringraziamento, anche undi quasi 9 minuti in cui la popstar ripercorre tutte le tappe del ‘World tour 2023-2024’ cheportata da Venezia a Madrid, da Parigi a Buenos Aires, da Los Angeles a New York passando per il Messico e la Bulgaria. Tra le date, non sono mancate quelle emiliane e marchigiane: Rimini a dicembre 2023, Casalecchio di Reno a gennaio 2024 e poi Pesaro a novembre 2024. Più di 94mila chilometri percorsi dalle 123 persone della troupe e dai 23 camion usati per le date estive. In aria sparati più di 2.500 chili di coriandoli per ognuno degli 84 show che ha accolto gli spettatori.