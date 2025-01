Liberoquotidiano.it - Juve, Thiago Motta si è distinto soltanto a parole

Leggi su Liberoquotidiano.it

Calcio Italiano in mostra nel mondo: Inter, Milan,ntus e Atalanta a contendersi la Supercoppa negli Emirati Arabi, vinta poi in maniera rocambolesca dai rossoneri con una doppia rimonta sui bianconeri in semifinale e sui gugini nerazurri (nella finale giocata il giorno dell'Epifania). Si potrebbe obiettare quale sia la ragione della presenza di Milan e Atalanta in questa competizione visto che avrebbe dovuto essere una gara tra Inter entus, vincitori rispettivamente di Campionato e Coppa Italia. Ce la potremmo prendere con la globalizzazione, ma soprattutto con i diritti televisivi che da quelle parti sono più appetitosi. Magari facciamolo spiegare meglio da Gasperini, che è stato criticato per aver snobbato la manifestazione, avendo lasciato fuori, contro l'Inter, titolari come De Ketalaere e Lookman.