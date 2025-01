Ilgiorno.it - Incidente in corso Genova a Milano. Investe un ragazzo e scappa: caccia al pirata della strada

, 7 gennaio 2025 – Un uomo è stato investito questo pomeriggio inda un automobilista che dopo l'impatto non si è fermato a prestare soc. È successo poco prima delle 17.30 all'incrocio con le vie Ariberto e Marco d'Oggiono. All'arrivopolizia locale e dei soccorritori di Areu, inc'era solo il ferito. Nessun veicolo. Stando alle testimonianze, ilsarebbe un automobilista schizzato via dopo l'. L'uomo a terra, di 27 anni, è stato subito soce accompagnato in codice rosso al Niguarda. Si tratterebbe di un clochard noto nella zona. Da capire se fosse sulle strisce pedonali al momento dell'urto. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica anche con l'aiuto delle telecamerezona e individuare il