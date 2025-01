Movieplayer.it - Honey Lemon Soda, recensione dei primi episodi: l’anime che ti aspetti

Leggi su Movieplayer.it

Arriva su Crunchyroll il shojo nato dal manga di Mayu Murata: una storia d'amore e amicizia tra i banchi di scuola, delicata e semplice. Quando si pensa ad uno shojo le prime immagini che ci vengono in mente sono quelle della classica storia d'amore tra i banchi di scuola. Il target (in teoria prevalentemente femminile) di questi prodotti, infatti, è quello degli adolescenti e quindi tendenzialmente di soggetti coetanei dei protagonisti e che, proprio per questo, possono immedesimarsi in storie spesso delicate, semplici e con un accennato tocco drammatico. In questi, che alla fine costituiscono i dettami principali di questo tipo di produzioni, rientra pienamente, anime disponibile su Crunchyroll, e che è stato presentato come uno dei titoli di punta di .