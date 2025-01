Ilfattoquotidiano.it - Fan in rivolta contro la nuova fidanzata di Hugh Jackman, esplode la rabbia anche della sua ex moglie: “Furiosa per esser stata l’ultima a sapere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si mostra in pubblico con lae tra i fan è subito. Il 56enne attore di Hollywood separatosi dopo 30 anni di matrimonio dalla storicaDeborra-Lee Furness, è apparso dalle parti di Santa Monica mano nella mano con lacompagna la 49enne star di Broadway, Sutton Foster.era stato infatti tra i presenti allo spettacolo teatraleFoster alcuni giorni fa a Los Angeles. Tuttavia, i fan dell’attore si sono subito divisi alla notiziasua nascente storia d’amore. Anzi è emersa parecchiaverso l’attore e parecchio sostegno verso la 69enne exDeb. Lacoppia èvista incrociare i propri sguardi mentre sorridevano e ridevano insieme, mentre camminavano tenendosi per mano.I rappresentanti die Sutton non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sulla loro serata insieme.