Deschamps annuncia l’addio alla Francia dopo il Mondiale 2026

Didierha ufficializzato la fine della sua avventura sulla panchina dellaa conclusione dei Mondiali delche si terranno negli Stati Uniti. Per la sua successione prende sempre più quota la candidatura di Zinedine Zidane, suo ex compagno di squadra in Nazionale.SALUTA LA: L’ ANNUNCIO DEL CTNel corso di una intervista rilasciataTV nazionale(Tv1), l’ex allenatore della Juventus ha confermato che non rinnoverà il contratto con la Federcalcio transalpina: “Non sono qui per fare un annuncio, ma il mio incarico terminerà nel. Sono qui dal 2012 e ho programmato sino alcon il prossimo. Si fermerà lì perché prima o poi deve fermarsi lì. Nella mia testa è molto chiaro. Per tutto questo tempo ho avuto lo stesso desiderio e la stessa passione per mantenere laai massimi livelli.