Cosa fare oggi a Bologna | gli eventi di mercoledì 8 gennaio 2024

, 8- Tra mostre, film e spettacoli, l'agenda cittadina si riempie diimperdibili, che fanno compagnia ai bolognesi e ai visitatori sotto le Due Torri. Vediamo insieme alcuni appuntamenti in programma. Alle 15.30, palazzo Pepoli apre le sue porte per il primo di un ciclo di incontri sul Rinascimento da Firenze a, che si tengono nella Sala della Cultura. La prenotazione è obbligatoria. Alle 16, il Modernissimo propone diverse proiezioni di Napoli muta, nella rassegna L'oro di Napoli, con l'accompagnamento al piano di Daniele Furlati. Alle 21, lo spettacolo Ti spacco il musical arriva al teatro Dehon con Baz. Sempre alle 21, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli sono al teatro consorziale di Budrio con L'anatra all'arancia. Un altro evento è in programma alle 21, quando il Mazzacorati sprigiona la musica del pianista Marco Ottaviani.