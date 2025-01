Quifinanza.it - Cassa integrazione, nuovi ammortizzatori sociali 2025

Si prevede e teme che nel corso delsentiremo parlare molto di. Basti pensare al caso Stellantis, con i lavoratori di Pomigliano d’Arco e Mirafiori che, ad esempio, hanno inaugurato il nuovo anno in tale condizione. In Manovra ha trovato spazio un pacchettoda più di 400 milioni di euro, ed ecco corrisponde il piano politico sul fronte lavoratori e aziende in difficoltà.La Manovra portata avanti dal governo di Giorgia Meloni prevede più di 400 milioni di euro in. Si tiene conto del delicato periodo storico e si offrono strumenti per attuare piani di ristrutturazione, tutelando i dipendenti:indennità onnicomprensiva – Rifinanziata con 30 milioni di euro (importo che non può superare la soglia dei 30 euro giornalieri) per ogni dipendente da impresa impegnata nella pesca marittima.