Caso Ramy al Tg3 il video dell’inseguimento e l’audio dei carabinieri | È caduto? Bene

Emerge uninedito sull’inseguimento concluso con l’incidente in cui è morto lo scorso 24 novembreElgaml al quartiere Corvetto di Milano.Nelle immagini messe in onda dal Tg3, si sentono i commenti dall’auto deicon la dashcam all’inseguimento dello scooter su cui viaggianoe il conducente del mezzo Fares Bouzidi. La sequenza è tratta daidella dashcam e della telecamera del Comune di MilanoNel servizio tv si sentono, in successione, diverse frasi deinella concitazione. Una prima (“vaff. non è”), pronunciata dopo lo speronamento. Una seconda frase simile, nel corso: “Chiudilo, chiudilo. no, mer. non è”. Infine la terza frase, alla fine, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto, come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune.