Secoloditalia.it - “Ben tornata Cecilia!”. Successo del governo e grande lavoro di squadra. Ora basta polemiche

Leggi su Secoloditalia.it

Sala è in volo verso l’Italia. Una bellissima notizia e untondo delitaliano che, per modalità e tempistica record, spiazza i detrattori dimostrando di sapere fare il proprio. Èla soddisfazione di ministri ed esponenti del centrodestra che sottolineano lo straordinario impegno collettivo. Che, lontano dai riflettori, ha consentito il ritorno in patria della giornalista arrestata a Teheran lo scorso 18 dicembre. ”Sala sta tornando. Immensodi Giorgia Meloni in primis e di tutta ladell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bena casa”. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. Uninequivocabile. Pochi minuti dopo la nota di Palazzo Chigi, accolta a un lungo applauso bipartisan dall’Aula del Senato e della Camera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani affida a X la sua soddisfazione.