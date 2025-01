Oasport.it - Basket: Fontecchio, Zandalasini e l’Italia dell’estero. Storie e dati degli azzurri tra Europa e USA

Quando la stagione è arrivata, in quasi tutti i casi, vicino alla metà, e il 2025 ha preso le mosse, andiamo a vedere quel che accade a un lato diverso della pallacanestro italiana. Parliamo, infatti, del gruppo diall’estero, particolarmente ampio peraltro, e non soltanto ai piani più noti. C’è un alto livello di dettaglio, del resto, da esplorare.Partiamo dal settore maschile. E, chiaramente, il vertice è rappresentato da Simone, alla sua seconda stagione con i Detroit Pistons (ma prima completa, nei fatti). Un’annata, la sua, a tratti non felicissima, ma che comunque lo ha confermato come giocatore in grado di ben confrontarsi a livello NBA. Massimo di 18 punti in stagione per lui, medie da 6,5 con 2,9 rimbalzi a gara e il 40,4% dal campo. Minutaggio sempre abbastanza costante, nella zona dei 20 minuti di media, a dimostrazione del fatto che la fiducia in lui c’è e nelle rotazioni c’è bisogno anche del suo contributo.