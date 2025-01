Quifinanza.it - Aviaria, Covid e altre minacce: così scopriremo le varianti pericolose dei virus

Dagli Usa rimbalza sempre più di frequente l’innalzamento della soglia di attenzione per l’influenza, visto che si teme (e non mancano segnali preoccupanti) il possibile salto di specie.Si è appena spenta l’ansia legata a quanto avvenuto in Congo, con quella che era stata definita malattia “X” ed è stata poi derubricata dalla stessa OMS ad una forma di malaria collegata adsituazioni contingenti legate alla comparsa di sintomi respiratori e a cattive condizioni nutrizionali. E non si smette di monitorare con attenzione l’evoluzione delledi, con ilormai profondamente mutato dal ceppo originale di Wuhan in un percorso di mutazioni continue.Insomma, sempre più dovremo abituarci ad un mondo che va visto in logica di “One Health”, con la necessità di sistemi di controllo e monitoraggio di quanto avviene nel pianeta dell’invisibile sempre più efficienti e rapidi.