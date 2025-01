.com - Al via Un passo dal cielo 8 con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti

Leggi su .com

Undaltorna in prima serata su Rai1 con l’ottava stagione: nel cast, Nino Frassica e la new entry Raz Degan per un totale di sei puntateL’ottava stagione di Undaltorna – in sei serate su Rai1, a partire dal 9 gennaio 2025 – raccontando un presente sempre più attento ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, con uno sguardo pieno di speranza.I fratelli Nappi sono ormai una coppia perfettamente consolidata nelle indagini: Vincenzo () è sempre un vicequestore generoso, scaltro e ligio al dovere, e Manuela () ha intanto affinato le sue abilità nello studio della prossemica, diventando una risorsa sempre più importante per la squadra. Un talento, il suo, che potrebbe offrirle nuove opportunità anche lontano da San Vito di Cadore, anche se lei tra quelle montagne sta bene.