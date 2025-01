Zonawrestling.net - WWE: Topps annuncia l’arrivo della figurina autografata di The Rock nella propria collezione. Si tratta della prima volta dal 1998

Tra i fan più accanitiWWE, o del wrestling in generale, c’è chi oltre a collezionare memorabilia dei propri beniamini, punta a raccogliere le trading cards autografate delle superstar. Qualche settimana fa la WWE hato la partnership con, produttrice di figurine statunitense fondata nel 1870 con la quale la compagnia aveva già collaborato in passato. Adesso, però, le due compagnie hanno trovato la gemma che farà ingolosire tutti i fan e collezionisti del mondo: la trading card firmata da The.L’account X dinelle ultime ore ha aggiornato i fan circa la novità per ladel 2025, laChrome WWE:“ULTIM’ORA! Ladi Thedal, autenticata ufficialmente dalla WWE, è finalmente arrivata. Potrete trovare l’autografo di Thenei pacchi fortunati2025Chrome WWE che sta per uscire!”L’annuncio ha fatto drizzare immediatamente le orecchie ai collezionisti, che finalmente potranno provare a conquistare le agognate trading cards firmate da Theche mancavano, appunto, da circa 26 anni.