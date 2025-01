Liberoquotidiano.it - "Un gobbo juventino!": Sergio Conceiçao scatenato, la bordata contro i bianconeri fa godere i tifosi del Milan

ci ha messo meno di una settimana a conquistare il popolo rossonero: prima la vittoria in rimonta sulla Juventus, dunque la vittoria in una rimonta ancor più clamorosa sull'Inter nella finalissima di Supercoppa Italia, che finisce dritta dritta nella bacheca dei trofei del. Un esordio col botto, quello del mister portoghese che ha preso il posto al suo connazionale Paulo Fonseca. Un esordio col botto condito da molte circostanze e altrettanti dettagli che fannoil popolo rossonero: l'esultanza forsennata dopo il triplice fischio finale, la televisione rotta negli spogliatoi alla fine del primo tempo della finale (un raptus per aver preso quasi all'ultimo secondo gol da Lautaro Martinez), il sigaro in spogliatoio, le danze sigaro in bocca e chi più ne ha più ne metta.