Tutta la verità sul caffè | dieci luoghi comuni da sfatare sulla tazzina amata dagli italiani

Ilè una cosa seria. Ancora, però, vittima di tantie fake che proviamo qui a. Ecco un piccolo decalogo dedicato alla bevanda nera.1 . Ilè solo amaroDiciamolo subito, non è vero. Ilè una bevanda che annovera il gusto amaro, ma non in esclusiva. Quasi sempre nelè presente anche una discreta acidità ed una percepibile dolcezza. Perché allora crediamo che ilsia solo amaro? Perché questo gusto è spesso predominante. La tostatura scura da espresso, temperature e pressioni spinte nella macchina espresso, sovradosaggi e presenza di robusta in miscela favoriscono la marcatura di questo gusto. Provate ad assaggiare untostato chiaro, magari in filtro o cold brew, e noterete che il gusto a dominare sarà molto probabilmente l’acidità. Allo stesso modo gli aromi spesso ci ingannano.