Ilfattoquotidiano.it - “Trattativa Meloni-Musk per Starlink è un’opportunità? Non bisogna perdere più tempo: ci sono due guerre e l’Europa è in ritardo su tutto”

“Latra il governo italiano e SpaceX per l’utilizzo della tecnologiaè senza dubbio, specie in questo periodo die di mancanza di certezze per la sicurezza nazionale”. Ezio Bussoletti è professore di fisica e tecnologia spaziale ed anche di tecnologie spaziali per l’ambiente, è stato ex vice presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e attualmente dirige (ne è anche il fondatore) dell’unico master post universitario in Space Economy esistente in Italia, quello della Luiss Business School di Roma. In passato è stato anche consulente di vari governi, di tutti i colori politici, per le politiche aerospaziali. A tutti gli effetti è uno dei massimi conoscitori del sistema spazio europeo e sulla bontà dell’accordo traha una convinzione non scalfibile.