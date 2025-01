.com - Tony Effe e Mahmood in vetta a classiche Fimi 2024

(Adnkronos) –sono inalle classifiche degli album e dei singoli più venduti nel. Il mercato musicale italiano chiude l’anno con un bilancio positivo, segnato da una crescita significativa dello streaming e da una maggiore presenza femminile nelle classifiche annuali Top of the Music di/Gfk, che includono tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, streaming audio premium e free, video streaming).domina la classifica degli album con ‘Icon’, seguito da Geolier con ‘Dio lo sa’ e Anna con ‘Vera baddie’. Nei singoli,conquista lacon ‘Tuta Gold’, seguito da Rose Villain con ‘Come un tuono’ (feat. Guè) e Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’. Kid Yugi guida la classifica di CD, vinili e musicassette con ‘I nomi del diavolo’, seguito da Lazza con ‘Locura’ e Taylor Swift con ‘The Tortured Poets Department’.