Formiche.net - Senza investimenti non c’è Difesa. L’allerta di Bauer (Nato) a governi e banche

Alla vigilia dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, e con la guerra in Ucraina quasi giunta al suo terzo anno, il vertice militare dellaha lanciato un avvertimento chiaro e netto alle capitali europee: le promesse di aumentare le spese delladovranno essere mantenute. A dichiararlo è stato l’ammiraglio Rob, presidente del Comitato militare dell’Alleanza Atlantica (carica che a breve sarà ricoperta dall’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone), che ha ribadito come idei Paesi europei saranno chiamati a rendere conto degli impegni presi e che nuove e più ambiziose richieste verranno avanzate nel 2025. L’ammiraglio neerlandese, però, non si è limitato a rivolgersi alle cancellerie del Vecchio continente, puntando il dito anche contro le istituzioni finanziarie che continuano ad ignorare il potenziale economico dell’industria della