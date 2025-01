Scoperta choc a Riccione i vigili del fuoco spengono un’auto in fiamme e ritrovano un corpo carbonizzato

Leggi su Dayitalianews.com

Questa notte, 7 gennaio, verso le 3:00 ideldi Rimini sono intervenuti in Valconca dopo una chiamata all’1-1-2 che segnalavainparcheggiata in strada. I pompieri, dopo aver domato le, hanno fatto una tragica: all’interno dell’abitacolo c’era ildi una persona e quindi è stato necessario anche l’intervento dei carabinieri della compagnia diritrovato in: i fattiIldella persona era sul lato guida dell’auto e, tramite la targa, i carabinieri sono risaliti alla presunta identità della vittima. Si tratterebbe di un 51enne del posto, probabilmente l’ex marito della donna proprietaria dell’auto. Dopo l’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza, almeno per il momento sarebbe escluso il coinvolgimento di terze persone.