Roma | il ricordo di Davide Astori nel giorno del suo compleanno

Passano gli anni, ma ildinon scompare. Il difensore centrale oggi, 7 gennaio 2025, avrebbe compiuto trentotto anni. Proprio per questo motivo la società giallorossa, tramite un post su X, ha voluto ricordarlo quando ancora vestiva la maglia della squadra della Capitale. Il tutto accompagnato da un cuore rosso. Una tragedia del mondo del calcio, e più in generale dello sport, che non verrà mai dimenticata, nonostante il tempo passi.#ASpic.twitter.com/AHfte0j6e4— AS(@OfficialAS) January 7, 2025Unche non va più viaLa maglia che sicuramente lo ricorda con più forza e vigore è quella del Cagliari. Con i rossoblùha disputato ben 6 stagioni, dal 2008 fino al 2014 nelle quali ha collezionato 174 presenze, per poi passare a indossare la casacca dellanell’annata 2014-2015.