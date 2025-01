Tg24.sky.it - Ponti e giorni festivi, 32 giorni di vacanza con soli 6 di ferie nel 2025: il calendario

Leggi su Tg24.sky.it

Ilsarà un anno particolarmente ricco, alleati importanti per chi vuole organizzare un viaggio ma non può contare su troppidi. Rispetto allo scorso, quest'anno offrirà una disposizione più favorevole dicreando diverse opportunità per lunghi weekend e pause strategiche. Nelle settimane passate è diventata virale la campagna di comunicazione di WeRoad (la tech travel scaleup che porta i Millennial alla scoperta del mondo) che nelle metropolitane di Milano e Roma elencava proprio idell’anno: una affissione perfetta per essere fotografata, salvata nelle note del telefono e consultata prima di prenotare un viaggio. Prenotare infatti con largo anticipo può rivelarsi vantaggioso per assicurarsi le migliori tariffe di viaggio e per garantirsi l’accesso alle mete più gettonate.