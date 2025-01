Ilrestodelcarlino.it - Ottavo risultato utile in otto gare targate Bilò. Ora la Recanatese è fuori dalle sabbie mobili

Forse per la prima volta, dall’inizio della stagione, guardare la classifica dellanon fa venire i classici "brividi freddi". L’su altrettantedella gestionecon la terza vittoria consecutiva ha proiettato i giallorossi, udite udite, a ridosso della parte sinistra della graduatoria, con Castelfidardo e Vigor Senigallia a un tiro di schioppo. Impensabile un mesetto fa quando la serie di pareggi sembrava non finire mai e non si riusciva a risalire davvero la china. Chiaro che a metterci lo zampino è anche un pizzico di sorte meno malevola ma, soprattutto nel calcio, gli episodi fanno la differenza ed è fondamentale saperli sfruttare a dovere, cosa che, puntualmente, Ferrante e compagni stanno diligentemente facendo da diverse settimane. Ultimo, ma non certo per importanza, dato da rimarcare è la ritrovata solidità difensiva, una chimera, nel recente passato.