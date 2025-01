Ilrestodelcarlino.it - Nasce la comunità energetica Metauro-Cesano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unada fonti rinnovabili, per promuovere un modello sostenibile, collaborativo e inclusivo; e che consenta ai suoi membri di abbattere i costi: fino al 45% per chi partecipa solo come consumatore, e vantaggi ulteriori per chi aderisce in qualità di produttore. La Fondazione Art.32 Onlus, insieme ai comuni di Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa, Montefelcino e Isola del Piano, ha emanato un bando per la manifestazione d’interesse alla costituzione della ‘Cer’, a cui possono aderire cittadini, enti pubblici, imprese e associazioni dei territori serviti da tre cabine elettriche primarie ubicate a San Lorenzo, Cartoceto e Fossombrone. La mappa precisa delle aree coperte da queste cabine è consultabile al link indicato nel bando e si tratta, in linea di massima, dei 5 comuni direttamente coinvolti, e dei territori di Fossombrone, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo, Sant’Ippolito, Cartoceto e Colli al