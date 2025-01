Monza 33enne uccide il compagno con una coltellata | Mi ha picchiata e mi sono difesa

Leggi su Open.online

LaStella Boggio ha ucciso a coltellate ilMarco Magagna, 38 anni, al culmine di una lite tra i due. «Mi ha aggredita e mi», è la motivazione che la giovane ha dato agli inquirenti dopo essere stata arrestata dai carabinieri. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte nell’abitazione della coppia a Bovisio Masciago, in provincia di. Ad allertare le forze dell’ordine è la stata la stessache ha subito dichiarato di aver ferito ilcon il quale conviveva. Sul postoarrivati i militari e il personale medico del 118 che, nonostante i tentativi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 38enne. Le liti frequentiSecondo quanto raccontato dalla donna alle autorità, l’uomo l’aveva aggredita fisicamente e lei ha tentato di difendersi impugnando un coltello da cucina, con il quale lo ha colpito, al petto.