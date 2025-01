Metro C | stop ai treni tra San Giovanni e Pantano per i lavori di prolungamento

Leggi su Funweek.it

Dal 7 gennaio prende il via una nuova fase deiper ildella linea C dellapolitana, con l’obiettivo di raggiungere il Colosseo e consentire lo scambio con la linea B. Gli interventi, coordinati da Romapolitane per conto di Roma Capitale, dureranno fino alla fine di giugno.A causa dei, la circolazione deidella linea C subirà delle limitazioni. L’ultima corsa partirà daalle 20:30 e da Sanalle 21:00. Per garantire la mobilità dei passeggeri, saranno attivate due linee bus sostitutive:MC Express: Collegherà Sancon, passando per via Casilina.MC3: Collegherà Sancon Parco di Centocelle.Le linee bus sostitutive saranno attive dalla domenica al giovedì fino alle 23:30 e il venerdì e il sabato fino alle 1:30.