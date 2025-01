Anteprima24.it - Lite per futili motivi nel Casertano finisce a colpi di pistola: ferito 19enne, denunciati due giovani

Tempo di lettura: < 1 minutoDuedi 17 e 18 anni sono statidai carabinieri per il ferimento ad’arma da fuoco di un, avvenuto ieri all’esterno di una sala slot di Lusciano, nel. La vittima è statata al polpaccio, ed è stata portata in ospedale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Aversa hanno eseguito i rilievi avviando le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività, da cui è emerso che i due presunti aggressori sono arrivati in auto alla sala giochi. Qui c’è stata una discussione con ilsfociata nell’esplosione di tredi, uno dei quali hala vittima. I due sono scappati ma sono stati identificati dai militari eper lesioni aggravate.