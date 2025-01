Ilrestodelcarlino.it - L’associazione ha compiuto vent’anni: "Per l’autunno 160 km in notturna"

Quadando Carpineti ha spento le venti candeline della torta di compleanno lo scorso ottobre. Il gruppo conta ora circa una ventina di componenti, quasi tutti provenienti dai comuni di Carpineti e Casina e le attività delsi articolano in differenti sezioni, la più importante è sicuramente legata ai quad, ma si trovano anche motociclismo, autocross, automobilismo e attività ricreative e culturali. Anzi, proprio queste ultime sono un fiore all’occhiello del: i componenti, infatti, spesso sono coinvolti nella promozione, valorizzazione e tutela del territorio matildico, oltre alla divulgazione gratuita di eventi, feste e fiere. E un evento che rimarrà per sempre impresso nella storia di Quadando è la partecipazione alla fiera di San Vitale a Carpineti nel 2016 per permettere a diversi ragazzi disabili di fare un giro in quad.