Oasport.it - Jasmine Paolini torna agli Australian Open, dove tutto era cominciato. L’obiettivo è confermare lo status acquisito

Anni sfortunati, poi, improvvisamente, lo sblocco e l’inizio di un 2024 che verrà ricordato nella storia del tennis italiano in assoluto.a Melbourne ha sostanzialmente sempre sofferto tantissimo fino al 2023, poi, l’anno scorso, haa far fruttare i semi che erano stati lasciati sul terreno negli anni precedenti a suon di vittorie importanti e continui segnali che qualcosa poteva succedere.E qualcosa è successo eccome nell’annata conclusa poche settimane fa: due finali Slam, l’oro olimpico in doppio, un rendimento Slam da top player, un 1000 vinto, il numero 4 del mondo che per il momento non è ancora una vista sul numero 3, ma che potrebbe diventarlo con un po’ di fortuna (e con il Sunshine Double, se i punti di Melbourne e Dubaisseroessere difesi degnamente).