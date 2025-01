Movieplayer.it - Jacob Elordi sostituirà Paul Mescal in The Dog Stars?

Il thriller The Dogdiretto da Ridley Scott potrebbe aver trovato il suo nuovo protagonista dopo l'abbandono di. Potrebbe esserea sostituirenel thriller post-apocalittico The Dog, che verrà diretto da Ridley Scott per 20th Century. La sostituzione è stata necessaria dopo la conferma che la star del sequel Il Gladiatore II sarà uno dei protagonisti del progetto sui Beatles diretto da Sam Mendes. Cosa racconterà The DogThe Dogè stato scritto da Mark L. Smith e Christopher Wilkinson, ispirandosi al romanzo di Peter Heller. Ridley Scott dovrebbe essere impegnato sul set dopo la conclusione degli impegni del progetto biografico sui Bee Gees prodotto per Paramount.dovrebbe avere .