Inter-Milan Simone Inzaghi | Sconfitta che brucia ma ci rialzeremo

Leggi su Ilnerazzurro.it

vistato da SportMediaset dopo il triplice fischio del derby di Riyadh,ha analizzato ladell’contro ilnella finale di Supercoppa Italiana:“Bisogna fare i complimenti al, che non ha mai mollato. Sul 2-1 abbiamo perso un pallone che dovevamo controllare. Potevamo andare sul 3-1, ma Maignan è stato bravo su Carlos e Dumfries. Poi è arrivato il pareggio e alla fine l’abbiamo persa. Fa male, ma questa squadra si rialzerà, come ha fatto negli ultimi tre anni e mezzo., ma bisognerà ripartire nel modo migliore”.Calo di concentrazione nel finaleAlla domanda sul perché l’subisca spesso gol dopo l’80’,ha risposto:“Non penso riguardi solo noi, succede a molte squadre quando arriva la fatica e si abbassa l’intensità. In difesa devo fare un plauso ai ragazzi perché abbiamo pochi giocatori disponibili e stanno giocando sempre gli stessi.