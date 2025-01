Thesocialpost.it - Il governo Meloni aumenta le accise sul gasolio: quanto costerà il diesel nel 2025

Leggi su Thesocialpost.it

Ilsi prepara adre lesuldi 1 centesimo al litro a partire dal. Lo scopo è raccogliere fondi per finanziare il rinnovo del contratto dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Contemporaneamente, l’accisa sulla benzina calerà dello stesso importo.Leggi anche: Istat, a dicembre inflazione stabile. Occupazione in calo per i giovaniIl piano prevede un allineamento graduale tra ledi benzina e, con un aumento annuale per ile una riduzione per la benzina. Questo processo dovrebbe concludersi nel 2030, anno in cui le duesaranno uguali. Al momento, l’accisa sulla benzina è di 73 centesimi al litro, mentre sulè di 62 centesimi, il livello più alto in Europa.Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha inserito questa misura nella delega fiscale.