Grande Fratello, i concorrenti violano ancora il regolamento: arriva il provvedimento disciplinare

Mattinata tesa nella casa del: isono stati puniti per le continue violazioni delLa quotidianità deidelè stata scossa questa mattina da una notizia inaspettata: il budget per la spesa settimanale è stato ridotto del 30%, passando da 400 a soli 280 euro. Ilè stato annunciato ufficialmente da Luca Calvani e Amanda Lecciso, scelti dalcome portavoce del comunicato. Il comunicato ufficiale Con tono fermo, Luca ha letto il messaggio del: "A causa delle ripetute violazioni del- divieto di togliersi il microfono e di toccare le telecamere - il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete .