Secoloditalia.it - Genova, due sorelle precipitano dal quarto piano: una muore, l’altra è gravissima. In casa i figli piccoli

Leggi su Secoloditalia.it

Tragedia a, nel quartiere di Sampierdarena. Duedi 32 e 35 anni sono precipitate daldi una palazzina. È successo questa mattina intorno alle 8. Una è morta sul colpo,è ricoverata in gravissime condizioni. La prima ipotesi è che si sia trattato di un doppio tentativo di suicidio, ma le indagini della Squadra Mobile mirano a fare luce sulla vicenda e si indaga in tutte le direzioni. Un’altra ipotesi è che una delle due sia precipitata dopo avere cercato di salvare. Sul posto il 118 e le ambulanze, oltre a polizia, carabinieri, scientifica e vigili del fuoco., duedal: unaA precipitare per prima dalla finestra è stata la donna di 32 anni. I vicini hanno sentito un tonfo e dei gemiti e hanno avvisato la polizia.