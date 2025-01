Laspunta.it - Furti in appartamento: arrestati 5 membri di un gruppo criminale

Leggi su Laspunta.it

Questa mattina, all’alba, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, supportati dai colleghi deldi Frascati e di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, accusate di far parte di un’organizzazionededita aie alle rapine in abitazione. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura, dopo una lunga indagine che ha portato alla luce una serie di reati commessi tra la Capitale e il Comune di Grottaferrata.Il, identificato come una delle bande più attive nella zona, si è specializzato ine rapine ai danni di persone vulnerabili, in particolare anziani. Le vittime, spesso considerate vulnerabili e indifese, si sentivano al sicuro nelle loro abitazioni, senza immaginare il pericolo imminente.