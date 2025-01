Frattesi bianconero | si chiude a 60 milioni

Leggi su Sportface.it

Il centrocampista dell’Inter può lasciare la squadra di Inzaghi per lo scarso utilizzo: occhio alla pista che lo porta inUndici minuti nelle ultime quattro partite in Serie A, scampoli di match conquistati qua e là. Per il secondo anno consecutivo Davidesi ritrova nella condizione di essere soltanto una riserva nell’Inter di Simone Inzaghi.Certo il reparto è affollato e dotato di calciatori di grande qualità, ma l’ex centrocampista del Sassuolo inizia ad accusare lo scarso minutaggio. Il ruolo di riserva di lusso sta stretto ache cerca più spazio anche perché non vuole perdere la Nazionale. Ecco perché non sarebbe una sorpresa un suo addio all’Inter già nella sessione invernale di mercato.Certo, Inzaghi non lo darebbe mai via, ma bisogna fare i conti con la volontà del calciatore e con le sirene che arrivano sia dall’Italia che dall’estero.