Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Conceicao: “Lo dedico ai miei genitori che non ci sono più”

Sergio, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo il, finale della Supercoppa Italiana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Qual è la dedica: "Laaiche non cipiù, a mia moglie e aifigli che hanno sofferto in questi mesi;stati sei mesi brutti dopo tanti anni al Porto. Mi lascia molto soddisfatto questa Supercoppa". Cosa ha detto a fine primo tempo: "Sulla mentalità, sul carattere della squadra, abbiamo cambiato due tre cosine. Abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra forte e un allenatore bravo. Non era facile. Abbiamo parlato, subito il 2-0, ma poi abbiamo dimostrato un carattere enorme. E su questo vogliamo rimanere. Ciobiettivi chiari per noi".