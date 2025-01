Liberoquotidiano.it - "Ci hanno toccato le parti intime": Capodanno da incubo a Milano, il racconto choc della studentessa | Video

"Cibloccato la strada e non cilasciato passare, lì sono iniziati i palpeggiamenti, sia al di fuori che dentro i nostri vestiti": parla labelga che avrebbe subito molestie sessuali la notte di. Un'anticipazione dell'intervista, realizzata da un inviato di Dritto e Rovescio, è stata mandata in onda da 4 di Sera su Rete 4. "Cile, sia quelle superiori che quelle inferiori - ha proseguito la ragazza -. In quel momento c'erano così tante persone che non riuscivamo più a muoverci, avrebbero potuto fare qualunque cosa". "Hai provato a reagire?", le ha chiesto a un certo punto il giornalista. E lei: "Sì, ho tirato calci, ho urlato, insultato, ho provato a difendermi anche con le mani, ma purtroppo eravamo inermi in questa situazione".