Carrarese Panico e Falco prossimi ai saluti. Pedrola e Raimondo i potenziali sostituti

Due addii in vista per la, che vede allontanarsi sempre più sia una delle scommesse del mercato estivo, Filippo, sia uno degli eroi della promozione, Giuseppe. Il primo ha molto mercato in Serie C, soprattutto nel girone sud, dove a seguirlo sono soprattutto Casertana e Crotone, mentre il classe ‘97 è ormai ad un passo dall’Avellino (che ha adocchiato anche Capezzi) e dopo le visite mediche di ieri verrà ufficializzato dalla società irpina probabilmente già nella giornata di oggi. Operazioni, queste, in linea con quanto preannunciato a suo tempo dal presidente Manrico Gemignani, che nell’intervista di fine 2024 aveva dichiarato che prima di parlare di innesti bisognasse sfoltire la rosa da tutti quegli elementi che hanno visto poco il campo nella prima parte di stagione.