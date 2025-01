Inter-news.it - Calabria: «La coppa, un sogno. E da quella dello scudetto è diversa»

ha parlato dopo l’arrivo a Milano del Milan. Il capitano rossonero ha alzata la Super, grazie alla vittoria sull’Inter 2-3.– Rientrato in Italia, il Milan è stato assalito dai giornalisti. Davide, con la Superin mano , ha commentato la vittoria del trofeo a Riad contro l’Inter: «L’avevo già vinta, ma alzarla è qualcosina in più: è stato il mioda bambino e farlo con questa maglietta è qualcosa di eccezionale e incredibile. Sono tutte e due bellissime, magari questa sul 2-0 era difficile recuperare, ma ci abbiamo creduto più di loro e l’abbiamo portata casa. Questa vittoria ti dàspinta in più a far bene, ci può dare continuità. Conceicao ha fatto capire subito quello che si vuole fare, ha grinta e volontà. Speriamo ci dia una spinta in più. Un’altra stagione per il Milan? Ripartiamo da qua, grandissimo punto di partenza».