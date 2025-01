Ilgiorno.it - Arresto Abedini: no ai domiciliari per l’uomo dei droni di Teheran. La Procura generale di Milano non cambia parere

, 7 gennaio 2024 – Al momento e fino all'udienza fissata per il 15 gennaio, ladi, guidata da Francesca Nanni, è intenzionata a mantenere fermo il proprionegativo all'istanza della difesa diper MohammadNajafabadi, l'ingegnere iraniano ora in carcere ad Opera dopo l', su mandato emesso dagli Usa in quanto ritenuto il presunto "uomo dei" di, lo scorso 16 dicembre a Malpensa.già annunciato nei giorni scorsi e ora riaffermato come da iter programmato. Da quanto si è saputo, allo stato lanon avrebbe alcun motivo per modificare la propria posizione già espressa per il pericolo di fuga, salvo che nei prossimi giorni non cambi il quadro della situazione. Ad oggi nel procedimento non ci sono stati nuovi depositi di atti.