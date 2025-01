Quotidiano.net - Trivelle, il divieto di Biden su un’area immensa delle coste Usa e l’ira di Trump

Washington, 6 gennaio 2025 – Ilalle trivellazioni offshore in un'area di acque costiere negli Stati Uniti è l'ultima di una serie di azioni di politica climatica intraprese all'ultimo minuto dall'amministrazione, poche settimane prima dell'insediamento di Donaldalla Casa Bianca. Dichiarate aree protette per oltre 253 milioni di ettari di, la quasi totalità di quelle degli Stati Uniti: la tutela riguarda l'intera costa atlantica degli Stati Uniti, quella orientale del Golfo del Messico, quella pacifica negli stati di California, Oregon e Washington, e su quella del Mare di Bering in Alaska. La decisione ha scatenatodel presidente in pectore Donald, che durante la sua campagna elettorale ha promesso di "scatenare" la produzione nazionale di combustibili fossili nel tentativo di ridurre i costi del gas, nonostante il Paese abbia già registrato tassi di estrazione record.