Lanazione.it - Sir, tutto facile a Cisterna. Adesso la testa è su Trento

VOLLEY0 SIR SUSA VIM PERUGIA 3 (11-25, 20-25, 23-25): Faure 14, Nedeljkovic 7, Bayram 4, Ramon 4, Mazzone 3, Fanizza, Pace (L1), Rivas 7, Baranowicz 1, Tarumi. N.E. – Tosti, Diamantini, Czerwinski, Finauri (L2). All. Guillermo Falasca. PERUGIA: Ishikawa 19, Ben Tara 13, Loser 7, Semeniuk 5, Giannelli 5, Solé 3, Colaci (L1), Cianciotta, Herrera, Plotnytskyi. N.E. – Zoppellari, Russo, Candellaro, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Antonella Verrascina (RM) e Stefano Cesare (RM). CIS (b.s. 14, v. 5, muri 3, errori 9). SIR (b.s. 10, v. 9, muri 4, errori 4).in Superlega maschile per la capolista Sir Susa Vim Perugia che continua a dettare legge anche lontano da casa. I block-devils non si distraggono nella trasferta valida per quindicesima giornata e sfoderano una prova concreta.